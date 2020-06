Harry daría puñalada a William con despiadados ataques que enfurecerían a la Corona

Los Ángeles, California.- Tal parece que el Príncipe William está a punto de atravesar por una dolorosa puñalada por parte de su propio hermano y cuñada, el Príncipe Harry y Meghan Markle, ya que aseguran que ambos en su nuevo libro lanzaran despiadados ataques en su contra, lo que tendría preocupada y muy molesta a la Corona.

Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una familia real moderna, es el supuesto próximo libro que al parecer arrastraría la reputación del duque de Cambridge y también de Kate Middleton hacia el lodo.

El medio The Sun, fue el que recientemente señaló que los duques de Sussex en su libro no contaran sus vivencias generales desde su punto de vista, sino que relatara su relación con los duques de Cambridge, tachándolos de "insensibles", palabra que inquieta y enfurece al Palacio de Buckingham ya que no es algo con lo que se deba relacionar a un rey o su consorte.

Te podría interesar: William conmociona al mundo con su inesperada confesión en su segundo acto público: "Me preocupa"

Los duques de Sussex arremetieron contra William y Kate Middleton y los acusaron de ser insensibles, de no contenerlos e, incluso, de boicotear su salida de la realeza", aseguró la fuente a The Sun.

Supuestamente la Reina Isabel II al igual que su grupo de relaciones públicas estarían buscando la manera de manejar todo pues afirman que esto podría ser algo peor que la ocasión en la que Lady Di aireó las infidelidades del Príncipe Carlos con Martin Bashir, algo de lo que aún no se recupera el duque de Cornuellas.

Te podría interesar: ¿Y Harry? Reina Isabel II felicita a William y a su esposo por el Día del Padre

De igual manera han señalado que esto también ha afectado mucho a la monarca pues desea ver unida a su familia y el saber que Harry lastime así a su hermano e incumpla así con el protocolo la tiene muy mal.

En la familia real preocupa que William, especialmente, sea retratado con una mala imagen. Este tipo de escaramuza familiar no debería estar ahí fuera, en público. Esto no debería pasarles a los futuros monarcas. El libro podría ser lo más perjudicial para la familia real desde la entrevista de Diana con Martin Bashir”, aseguró una fuente a The Sun.

Te podría interesar: "Harry y Meghan, los grandes perdedores de la Corona": Experto arremete contra ellos sin piedad

Fuente: Infobae