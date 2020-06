Joaquín Muñoz a un paso de la cárcel tras seguir con la idea de que Juan Gabriel vive

Ciudad de México.- Joaquín Muñoz, el exmánager del fallecido cantante, Juan Gabriel, ha generado toda una serie de polémicas tras la muerte de su amigo y cliente, pues se ha dedicado hacer toda clase de declaraciones sobre el artista.

Las declaraciones del Muñoz, han sido sobre afirmar que 'El Divo de Juárez' sigue con vida y que solamente se comunica con él, también que el abogado, Guillermo Pous, no es el albacea de la herencia del artista, incluso asegura, que, Iván Aguilera, el hijo del cantante no es el heredero.

Lee también: Tras perder su trabajo en Televisa, conductora se integra a noticiero ¿en TV Azteca?

Pero, todas estas afirmaciones podrían serles contraproducentes al manager, pues ahora corre el riesgo de llegar a la cárcel por difamación, luego de que perdiera una demanda en su contra. El licenciado Pous aclaró un poco la situación durante una entrevista para el programa Hoy.

Te podría interesar: Jailyne Ojeda se graba en bikini desde su habitación y lo presume en Instagram

Echa por los suelos todos los argumentos manifestados por el señor Muñoz, en cuanto a lo que se refería, que Don Alberto sigue vivo, que no existe un testamento, que yo no soy el albacea y que Iván no es el heredero".