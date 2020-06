'La Bebeshita' habla de su ruptura con miembro de 'Guerreros 2020': "Tiene varios vicios"

Ciudad de México.- En un nuevo video en su canal de YouTube Vaya Vaya TV, Gerardo Escareño presentó una entrevista con Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', en la que habló de su ruptura amorosa con Brandon Castañeda.

A post shared by daniela alexis (@alexissoy) on Jan 29, 2020 at 11:35am PST

View this post on Instagram

La estrella de Enamorándonos declaró que sí existen ciertas rencillas entre ambos, además, reveló que los vicios de Brandon fueron uno de los factores principales para ponerle fin a este noviazgo.

Te podría interesar: Tras perder su trabajo en 'Hoy', conductora de Televisa estrena programa ¿en TV Azteca?

No quiero una persona así, que se me ande encuerando ahí en los antros y que le baile a hombre y mujeres. Eso ya a mí no me gusta, ya no lo veo correcto para mi pareja", aclaró la influencer.