"La señora no sabe ni lo que dice": Famosa de Televisa hace pedazos a Bárbara de Regil

Ciudad de México.- María Fernanda Qυiroz, quien también es conocida como Ferka, lanzó una fuerte crítica a la actriz Bárbara de Regil luego de las recientes polémicas por su comentario "racista" y su consejo sobre la violencia contra la mujer.

La integrante del reality Guerreros 2020 en Televisa concedió una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas para hablar de este nuevo proyecto, sin embargo, también aprovechó para mandar un recadito a la protagonista de Rosario Tijeras.

Ferka le pidió a Bárbara que sea más responsable con las declaraciones que da pues cuenta con millones de seguidores y a veces toca temas delicados de los que "no sabe".

No puede abrir la boca a lo gü… No nada más hay que ejercitar el cuerpo, hay que ejercitar la cabeza... considero que a veces la señora no sabe ni lo que dice, de todo se vuelve tendencia y se escuda siempre en: 'Soy humana y cometo errores'", comentó.