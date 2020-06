"Me dio miedo": Galán de Televisa explota contra reportero ¡y casi lo golpea!

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor mexicano, Pablo Montero, de nueva cuenta está metido en tremendo escándalo a solo días de que se revelara que el galán rompió el confinamiento y que estuvo en una playa de Acapulco, de donde finalmente lo habrían corrido.

Resulta que ahora el reportero de espectáculos, Pavel Cervantes, denunció a través de TVyNovelas que el famoso de Televisa lo agredió y hasta casi lo golpea durante la filmación de su nuevo video que se realizó en Guanajuato.

También lee: Tragedia en TV Azteca: Famosa de 'Exatlón' pierde a su padre debido al Covid-19

El periodista explicó que Montero le dio permiso para estar presente durante la grabación que se realizó en San Miguel de Allende, sin embargo, de un minuto a otro pidió que lo sacaran.

En un inicio me vio y me dijo que sí. ‘Que grabe lo que quiera’, dijo a uno de sus amigos. Incluso comí en la mesa donde estaba… Pero minutos después, cambió de opinión y me dijeron: ‘Ya no grabes’, aunque prometió darme una entrevista", contó el inconforme.

Te podría interesar: "Se nota que lo quieres": El 'seco' mensaje de José Eduardo a Eugenio Derbez en su día

Pavel explicó que Pablo se dirigió a él "de forma muy agresiva" al enterarse que lo había captado con su nueva conquista y denunció que le quitó su equipo de grabación.

Me amedrentó con voz fuerte, y de manera agresiva me quitó los teléfonos con que grababa... Me dio miedo. Me dijo que quería checar todo el material que había grabado minutos antes... me arrebató el teléfono, lo empezó a seleccionar y lo eliminó", relató el reportero.