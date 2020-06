"No me veía toda la vida con ella": La confesión de Carlos Espejel sobre su ex

Ciudad de México.- El actor mexicano, Carlos Espejel, explicó las razones por las que no prosperó su relación con Patricia Azuara, la madre de su hijo Fausto, y confesó que nunca se idealizó toda la vida a su lado.

Estamos llenos de un montón de prejuicios ¿debí haber estado toda la vida con ella? No, no es el modelo de vida que todos tenemos que seguir. No creo en eso, pero sí creo en el amor eterno", confesó el histrión.