¿Nuevo galán? Érika Buenfil causa furor al aparecer muy abrazada de misterioso hombre

Ciudad de México.- Nuevamente la famosa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha despertado los rumores de tener un nuevo galán al aparecer junto a hombre misterioso, lo que no tardó en despertar diversas reacciones.

Buenfil compartió una foto antigua con un joven al que llamó Danny, al que le deseo un feliz cumpleaños y asegurándole que lo quería "mucho", lo que despertó los rumores.

Las reacciones entre sus millones de seguidores no han tardado pues varios no solo felicitaron al hombre, si no que le cuestionaron si este era uno de sus galanes.

Felicidades al hombre que tiene a Érika", "¿Es tu novio?", "Felicidades a Danny", "¿Y él quién es?", "Qué belleza de hombre mi Érika", eran algunos de los comentarios.

Fuente: Instagram @erikabuenfil50