Por esta razón, Susana Zabaleta agradece no tener pareja durante el encierro

Ciudad de México.- Susana Zabaleta recordó los momentos de angustia que vivió debido a que Elizabetha Gruener, su hija mayor, estuvo a punto de quedarse en Inglaterra durante el inicio de la pandemia del Covid-19.

No quiero pensar (si no hubiera llegado a México) porque sí que difícil, pero gracias a Dios está aquí, tomó el último vuelo. Doy gracias al cielo por tenerla y estar juntos los tres", dijo la artista.

Además, la exintérprete de Televisa agradeció no tener a una pareja frente al panorama que se vive actualmente, pues confesó que el encierro hubiera complicado en demasía una posible relación amorosa.

De verdad no tienes idea como he dado gracias por estar solita, bueno, sola con mis hijos. No era el momento de pasarla con alguien", manifestó la también conductora de televisión.