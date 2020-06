Primer actor desempleado estalla y 'denuncia' a Televisa: "Por mi edad ya no me dan trabajo"

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante, Carlos Bonavides, brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en la que aprovechó para denunciar que se encuentra sin empleo debido a su edad ya no le quieren dar trabajo.

A pesar de haberle dado grandes éxitos a Televisa como la telenovela El premio mayor , el actor confesó que se siente discriminado por tener 79 años pues con esa edad ya le resulta difícil conseguir trabajo.

Bonavides explicó que hace poco recibió una llamada para invitarlo al programa de Israel Jaitovich, sin embargo, no se concretó pues ya es un adulto mayor.

Se me hace injusto que por la edad ya no den trabajo; con ese pensamiento estamos fritos. En cualquier condición o circunstancia hay que respetar la edad, y si estás enfermo, cuidarte y protegerte; y si estás bien físicamente, tengas la edad que tengas, darte la oportunidad de trabajar", explicó a través de una llamada.

Carlos asegura que aunque está próximo a cumplir 80 años, aún mantiene buena salud y afirmó que él se siente joven.

En mi caso, me siento joven, aunque ya tenga 80 años. Por eso se me hace injusto que digan: 'No lo llames porque ya es mayor'".