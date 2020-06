¡Soltero de nuevo! Jessica Díaz elimina todas sus fotos junto a José Ron

Ciudad de México.- La actriz, Jessica Díaz, decidió borrar todas sus fotos junto a José Ron, luego de que en meses pasados la revista TV Notas confirmara su noviazgo con unas instantáneas a escondidas.

Cabe mencionar que la crisis sanitaria los había mantenido en distanciamiento, pues Ron se encontraba con su familia en Valle de Bravo, mientra que la también cantante seguía trabajando en su nuevo material.

Podría interesarte: Actor de Televisa recuerda el conflicto que tuvo con Carlos Espejel por el amor de Alma Cero

Por otra parte, la última foto de José, junto a su novia data del siete mayo, cuando celebraron un aniversario, mientras que Díaz tenía su última publicación con él desde el pasado siete de abril.

El distanciamiento no pudo evitar que su pareja no la apoyara, pues cada que Jessica compartía algo referente a su música, él le daba un 'like', así como muestras de apoyo en mensaje.

Lee también: ¿Estuvo Rafael Amaya? Elenco de 'El Señor de los Cielos' sorprende al reencontrarse en redes sociales

Fuente: TV Notas