Sonora en 'La Voz': Arlondo Tapia entra al show al lado de Christian Nodal

View this post on Instagram

Team nodalu270cud83cudffb @nodal mi corazou0301n estau0301 tan emocionado por este momento tan mau0301gico, muchas gracias @lavoztvazteca por esta gran oportunidad ud83dudc99ud83dude4cud83cudffb prometo entregar mi corazou0301n en cada nota u2764ufe0fu26a1ufe0f #lavoz #teamnodal #cristiannodal @belindapop @montaner @lajosa #belinda #ricardomontaner #lajosa @aztecauno