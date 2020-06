Tras preocupación de fans, youtuber explica por qué se sometió a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- El influencer Mario Aguilar respondió a la preocupación de sus fieles seguidores y reveló la razón por la que recientemente se sometió a una prueba de Covid-19.

La angustia de los fans surgió luego de que el comediante compartió en TikTok un video en el que se observa que es examinado.

Me hice la prueba del Covid, en 72 horas me dan mis resultados", escribió Mario en la descripción del TikTok, el cual publicó el domingo 21 de junio.

Mario Aguilar se aseguró de tranquilizar a sus seguidores y explicarles que en realidad no presenta ningún síntoma, pero que decidió ser examinado para descartar que tenga la infección debido a que vive con su madre de 70 años de edad. El cómico indicó que su mamá también acudió a la prueba.

Chuladas, no me he sentido mal, fuimos por prevención ya que vivo con mi mamá de 70 años y es bueno descartar cualquier posibilidad, los dos fuimos", escribió el youtuber.