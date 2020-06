Tras salir de Televisa y perder su carrera, actriz revela lo que sufrió en 'Rubí' por Bárbara Mori

Ciudad de México.- Tras las inevitables comparaciones que han surgido con el estreno de la nueva versión de la telenovela Rubí, la que recordó su trabajo en ese proyecto de Televisa fue Yadhira Carillo, quien se fue de la empresa tras su última novela en 2008 al casarse con el exesposo de Leticia Calderón.

La actriz mexicana confesó que las grabaciones de esa trama no eran nada sencillas, sobre todo porque las escenas donde tenía que que dar o recibir cachetadas de Bárbara Mori, protagonista de la trama, eran complicadas.

Al ser cuestionada sobre cómo hacía para grabar estas escenas, Carrillo contó:

Me daba unos cachetadones que te juro que me dolía hasta el oído, muchas veces si se me quedó marcado, aquí en el cachetito, en la mejilla, la manota y ni modo, hay que ponerse hielo un rato".