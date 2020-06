VIDEO: Poncho de Nigris y más famosos sorprenden a Nodal al cantar su éxito 'Ayayay'

View this post on Instagram

Nos pusimos las pilas y nos organizamos muy bien entre todos para nuestro #challengeayayay y nos quedou0301 muy fregou0301n! Obvio teniu0301amos que escoger una rola igual de fregona como la de mi querido @nodal #christiannodal #medueletanto @elshuloo @ingrid_lazper @ponchodenigris @esmeoficial @rafamercadante @jesusgamajr @maraescalante3 @chadbi_ @marleneconm @jessicadiazmx @mariachigamamil Quien se anima hacerlo? Los reto!