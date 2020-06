Yolanda destapa terrible secreto de Vero Castro: "Cristian la ahorcó y la mandó al hospital"

Ciudad de México.- Yolanda Andrade sigue 'ventilando' la vida privada de Verónica Castro luego de varios escándalos que han surgido desde que reveló que se habían casado hace años y esta última lo negara.

En entrevista para el medio argentino Crónica en la sección 'El run run del espectáculo', la conductora de Televisa hizo más confesiones íntimas de 'La Vero', al asegurar que sí se casó con ella en Ámsterdam y estuvieron juntas 5 años, pese a que ella haga como que nunca pasó.

Además, reveló que perdió su virginidad con el hijo de Verónica, Cristian Castro, lo que dejó en shock a los conductores. Yolanda incluso soltó una fuerte bomba, pues reveló que una vez Cristian la golpeó tan fuerte que la mandó al hospital.

Según Andrade, lo confesó para desmentir que fue por ella el distanciamiento entre Verónica y su hijo. La presentadora sugirió que la causante de la golpiza pudo haber sido Valeria Libermann, quien era esposa de Castro en ese momento.

La ahorcó y la pateó en la cadera, estaba muy mal... yo le dije que le dijera al doctor la verdad y que no me metiera en ese lío (...) Los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación, el pleito fue por otra cosa", confesó.