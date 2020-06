Christian Nodal se vuelve el preferido de 'La Voz Azteca' al apoyar a joven que no quedó

Ciudad de México.- El famoso show de talentos, La Voz Azteca, ha cautivado la mirada de los espectadores, pues emisión tras emisión, la audiencia ha logrado quedar fascinada por las habilidades de muchos concursantes.

Además, no pude faltar el carisma de los coaches, María José, Belinda Christian Nodal y Ricardo Montaner, quienes a cada momento se enfrenta entre sí por los concursantes que desean en su equipo.

Sin embargo, no todo son risas y alegría, pues muchos aspirantes no logran quedarse dentro del programa, tal como le sucedió a Eduardo, un joven capitalino que no consiguió ser elegido.

Por su parte, el cantante, Christian Nodal, quedó conmovido por este chico, pues pudo notar su tristeza de no haber sido seleccionado para ser continuar en futuras emisiones, por lo que decidió darle unas palabras de aliento.

En la vida así es: mil veces, como dicen, no todo lo que alumbra es de oro, hay veces que tienes que pasar un proceso para aprender", dijo Nodal.

Espero que está experiencia no sea como algo malo para ti, simplemente fue la oportunidad. México te está viendo ahorita, carnal; te puedo asegurar que cada quién tiene sus porqués, pero muchas personas de México se identificaron con tu voz, con tu manera de interpretar, y eso es lo importante", señaló.

Ante tales palabras, quienes siguen este show de talentos se mostraron alegres, pues el coach demostró tener un buen corazón y empatía por aquellos que no alcanza a cumplir el sueño.

Con información de: Milenio