Christina Eustace cuenta como su vive hijo ante la ausencia de su papá, Esteban Loaiza

Ciudad de México.- La cantante, Christina Eustace, quien estuvo casada con el exbeisbolista, Esteban Loaiza, la pareja tuvo en 2015 a su único hijo, pero las diferencias entre la artista y el exatleta los llevó a vivir una ruptura, en la que Esteban decidió abandonar al niño con su mamá.

En entrevista con el programa de espectáculos, Ventaneando, Christina habló sobre como sobrelleva su hijo el abandono de su padre. Quien ahora se encuentra cumpliendo una sentencia de 3 años por posesión de drogas.

Mi papá, es su papá, aunque si ya ahora ya está aprendiendo que es abuelo, pero si le decimos que su papá está en 'time out' (tiempo fuera), así le decimos, que no se portó bien, entonces está en 'time out'", explicó la artista.