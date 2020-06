Devastado, actor de Televisa revela en Instagram el infierno que vivió por el sismo: "Fue horrible"

View this post on Instagram

Acaba de temblar en mexico. Estau0301bamos en piso 15 y el edificio bailou0301 horrible . Que Dios me los bendiga, espero que todos se encuentren bien. Acau0301 en reforma se sintiou0301 HORRIBLE Gracias a Dios estamos bien. Solo la tele se quebrou0301 que al final es solo material y se remplaza ud83dude4f