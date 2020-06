Devastado, Yahir hace dura confesión sobre adicciones de su hijo Tristan: "Empezamos tarde"

Ciudad de México.- Yahir, después de varios años de apoyar a su hijo para salir de las adicciones, reconoció que parte de esta situación fue su responsabilidad porque no lo educó de la forma más adecuada.

Sin embargo también valora la gran comunicación que siempre ha tenido con su primogénito.

Por otro lado, el cantante egresado de La Academia, expresó lo difícil que fue ayudar al chico de 22 años.

Sí, al principio palabras, al principio tratar de ayudar, al principio era una cuestión de que dar consejos y cuando ya decidimos tomar terapia profesional fue porque ya no entraban lo consejos. Yo no he dejado a mi hijo en ningún momento, lo único es que sí, creo que empezamos un poco tarde porque no me había dado cuenta".