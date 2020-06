El desgarrador mensaje de Ana Obregón en el cumpleaños de su hijo: "Me duele no estar a tu lado"

View this post on Instagram

Hoy hace 28 au00f1os de mi foto favorita a los pocos du00edas de tu nacimiento. Llegaste la noche mu00e1s mu00e1gica del au00f1o y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no habu00eda encontrado. Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar ,reu00edr , superarte, madurar ,trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu pelu00edcula favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 au00f1os las velas de tu tarta de cumpleau00f1os. Hoy el cielo se iluminaru00e1 con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharu00e1s el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas . Muchas felicidades hijo mu00edo. No sabes cu00f3mo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre . ud83dudc94 #Alessforever #28