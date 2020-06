El momento en que Cibernético logró dejar en ridículo a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- El periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, ha sido una figura del espectáculo, quien se ha visto envuelto en medio de la polémica en diversas ocasiones.

A día de hoy. uno de los casos que más se recuerdan del ahora conductor en De Primera Mano, con el luchador profesional, Cibernético, pues en el pasado existieron ciertos roces entre estas dos personas.

Todo se remonta al año 2005, momento en el que Gustavo se dedicaba a la conducción del programa de farándula, Con Todo, el cual ya fue cancelado.

La polémica surgió debido a que el periodista dijo, que el peleador no era nadie y que el público mexicano lo odiaba, tras esto, se organizó una entrevista vía telefónica para limar asperezas, sin embargo, Infante acabó siendo humillado en televisión.

En dicho dialogó, Cibernético no se contuvo y buscó decirle sus verdades al presentador, dejándole en claro que para el ámbito periodístico no era más que basura.

Mira mi Gustavo tonto Infante, todo lo que dices es de puro ardor porque sabes que no eres nada. Me da hueva hablar contigo, eres la escoria del periodismo. ¿ahora qué me vas a decir?", dijo el luchador.