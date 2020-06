Entre lágrimas, hijo del 'Loco' Valdés se muestra preocupado por la salud de su padre

Ciudad de México.- Marcos, el hijo de 'El Loco' Valdés, mediante una entrevista para el programa Venga la Alegría, explicó que su padre no se encuentra bien de salud, por lo que asegura sentirse muy preocupado.

En su relato, Marcos señala que visitó al actor por motivo del Día del Padre, sin embargo al llegar se llevó una sorpresa, al ver que su apariencia cada vez es más delgada.

El hijo del comediante aprovechó para pedir a los televidentes que se unieran en una cadena de oración por su progenitor, pues desea tenerlo por mucho más tiempo.

Quisiera pedirles que todos nos unamos para que tengamos un ‘Loco’ Valdés mucho tiempo, que siga con nosotros pero con alegría, con felicidad… Yo sé que la ley de la vida es que tarde o temprano nos tengamos que ir amigos pero me duele pensar que se vaya, me duele pensar que esté tan delgadito y verlo así, quiero ver feliz a mi papá, quiero ver sonreír a mi papá y me duele saber que algún día se tenga que ir, que es la ley de la vida", dijo.