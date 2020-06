¿Es Yolanda Andrade? Exhiben a Verónica Castro en 'VLA' y revelan quién es el amor de su vida

Ciudad de México.- Marcos Valdés brindó una entrevista al programa Venga la Alegría y no dudó en arremeter en contra de Yolanda Andrade, luego de que la conductora asegurara que Cristian Castro golpeó a su madre, Verónica Castro, haciendo que la reconocida conductora acudiera al hospital.

Restándole importancia al relato de la presentadora de Televisa, el hijo del 'Loco' Valdés dijo:

Te podría interesar: Golpe a Televisa: Tras su salida de la empresa, querido conductor llega ¿a TV Azteca?

No, no, Cristian para empezar no es agresivo, es muy agradable, es una persona muy buena, y el hecho de que tu asegures algo, es porque tú estuviste ahí… y los dimes y diretes no se valen, yo creo que mi hermano jamás tocó a su mamá, lo que se diga nada más son dichos, pero de que alguien, tú, yo o Yolanda, sea testigo de que mi hermano le pegó a Verónica, eso es mentira".