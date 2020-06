¿Estaba ebrio? Galán de Televisa habla sobre la agresión a reportero: "Estaba mal"

Ciudad de México.- En exclusiva para Hoy el galán de Televisa y cantante, Pablo Montero, ha hablado sobre la supuesta agresión que tuvo en contra de un reportero, el cual asegura que el artista estaba en un "mal estado" (ebrio) y que solo trataba de obtener fotos y videos con su nueva novia.

Recientemente un reportero dijo que sintió miedo pues Pablo lo agredió cuando notó que este le tomaba fotos con su nueva novia, asegurando que casi se le iba a los golpes exigiéndole que le entregara su celular para borrar todo.

Estas declaraciones en exclusivas para Hoy han sido negadas rotundamente por parte del cantante, quien a su vez aseguró que se le pidió amablemente que no grabara pues se estaba realizando un video inédito para su nueva canción y no querían que se filtrara nada de esto.

Te podría interesar: "Me dio miedo": Galán de Televisa explota contra reportero ¡y casi lo golpea!

Es un material inédito que nadie lo puede tener, por eso no se invitó a la prensa, no se invitó a nadie, era algo privado y el señor se puso a grabar muchos videos, sin permiso, eso no se hace, osea es como si te agarran algo inédito y lo saca otra persona antes al público, entonces no se podía grabar nada", explicó Pablo.