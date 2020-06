Ex de Frida Sofía nuevamente le reprocha el aborto de su hijo en 'Guerreros 2020': "Fue lo peor"

Ciudad de México.- El modelo, Christian Estrada, expareja de Frida Sofía, ha sacado a relucir el escándalo del aborto de la hija de Alejandra Guzmán en vivo en el relity de Guerreros 2020, donde señaló que tenía muchos deseos de ser padre y el no lograrlo fue "lo peor".

Estrada en el último año ha acaparado titulares por supuestamente haber sido amante de 'La Guzmán' mientras estaba en relación con Frida, quien afirmó que abortó por esa razón.

Durante la transmisión de Guerreros 2020 del lunes 22 de junio, pasaron un fragmento de la entrevista que se le realizó a el participante de Leones, en la cual aseguró que deseaba mucho ser el padre que él jamás tuvo.

Yo no tuve papá y por eso me ilusionaba poder ser padre... perder a mi hijo fue lo peor que me pudo haber pasado", dijo Estrada.