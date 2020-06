'Golpe' a TV Azteca: Televisa lidera el rating con 'Guerreros' y supera a 'La Voz'

View this post on Instagram

Como el reality de competencias Mu00c1S visto en TV abierta, se coloca @guerreros2020mx que fue sintonizado por 1.2 millones de personasud83dudc0dud83eudd81ud83dudcaaud83cudffc. u2063 #TelevisaTeAcompau00f1a con las batallas mu00e1s emocionantesud83dude31.u2063 #Guerreros2020 #ParaSerGuerrero #YoSoyLeonud83eudd81 #YoSoyCobraud83dudc0d