'Gomita' y su descarada minifalda protagonizan salvaje perreo en Instagram

View this post on Instagram

Hoy lo hice me veo al espejo y con la primer persona que me entiendo es conmigo. Aprender a crecer y equivocarme una y mil veces, cada cicatriz, cada herida, la amo tanto por que es la marca de cada Caiu0301da que tuve pero ME LEVANTE.ud83dudda4 . . Te extrau00f1o @diceextensiones