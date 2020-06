¿Irreconocible? El cambio de Paty Navidad que impactó y despertó sospechas de cirugías

View this post on Instagram

La inteligencia espiritual es un viaje introspectivo a nuestro interior con la voluntad de iluminaciu00f3n, la capacidad de sentir y escuchar la llamada esencial de nuestro ser, la voz de la verdad que indica que es tiempo de despertar del letargo provocado por un largo sueu00f1o mediocre y paralizador. Despertemos a la luz de la conciencia, elevemos la energu00eda conectando con el universo del creador para juntos evolucionar, transformarnos y renacer en amor desde nuestra esencia humana y espiritual. Quien ve hacia afuera duerme, quien ve hacia adentro despierta. Dentro de ti encontraru00e1s todas las respuestas a tus preguntas. AMEN ...ud83dude18ud83dude18ud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0f