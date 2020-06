Lalo España se sincera en 'VLA' y habla de los prejuicios a los que se enfrentó en Televisa

View this post on Instagram

Mu00e9ndiga dou00f1a Magda. Por culpa de sus comentarios la gente ha de tener en un concepto de inu00fatil al pobre de #german @vecinosoficial @macariaactriz Fin de la 8u00aa temporada. Comenten utilizando #vecinos Gracias por estos 15 au00f1os. Viene la 9u00aa.