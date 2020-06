Más drama en Televisa: Kaffie humilla a Laura Bozzo sin piedad y ella reacciona

Ciudad de México.- El especialista en farándula, Álex Kaffie, es reconocido sin duda alguna por su característica forma de criticar y es que el columnista no tiene 'pelos en la lengua' cuando se trata de dar su postura respecto a un proyecto o el desempeño de un famoso.

En esta ocasión el 'Villano de los espectáculos' está dando de qué hablar pues confesó en el programa Aquí Contigo de El Heraldo TV que le dijo sus verdades a Laura Bozzo sin piedad alguna.

Te podría interesar: Paola Rojas conquista Televisa en sensual minifalda y luce "piernón" en Instagram: "Chiquitita"

Kaffie explicó durante el matutino que le confesó a la conductora peruana que no le gustaba su trabajo ahora que está próxima al estreno de su nuevo proyecto, Laura Sin Censura.

También lee: ¡Adiós Gabriel Soto! Exhiben detalles del nuevo romance de Geraldine Bazán con un estadounidense​​​​​​​

No me gusta la televisión que ofrece", dijo Álex.

Asimismo, el columnista compartió un audio en el que Laura responde a su fuerte crítica y lo más sorpresivo es que no se molestó a pesar de que Kaffie la suele llamar 'Larva de América'.

Me encanta que me digas que no te gusta mi programa, me encanta", afirmó Bozzo.