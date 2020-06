"Me fui de paso con la comida": Conductora de 'Despierta América' desmiente embarazo

Ciudad de México.- Con la llegada de la actual contingencia por coronavirus, miles de personas han caído víctimas del antojo y de caprichos gastronómicos durante la etapa de aislamiento social, de tal manera que algunos ahora cuentan por lo menos con algún aumento de peso.

En esta ocasión, quien padeció esto fue la guapa conductora del show matutino, Despierta América, Francisca Lachapel, pues luego de verla con unos kilitos demás, varios de sus fans llegaron a pensar que estaría en la espera de un bebé.

Sin embargo, la bella presentadora de Univisión decidió poner fin a todos los rumores y compartió una foto en la que muestra su vientre, para de esta forma hacerle llegar un contundente mensaje a aquellos que especulaban de un embarazo.

Se me ha pasado la mano comiendo en esta cuarentena, esta pancita no es de ningún bebé, esta es una pancita de comida, de pan y de pasta, así que no se preocupen que cuando yo esté embarazada yo se los voy a compartir con mucha alegría y con mucha emoción porque les he dicho antes que mi sueño más grande es convertirme en mamá y si Dios me da la oportunidad pronto lo voy a compartir con ustedes", mencionó Lachapel.

Además, Francisca se mostró sumamente preocupada, debido a que hoy en día tiene una serie de proyectos en puerta, pero por su actual ritmo de vida, no ha conseguido retomar los hábitos saludables que tenía antes de la contingencia.

Lo peor es que no encuentro el camino para dejar esto. No es que estoy gorda pero todos nosotros tenemos como un peso ideal donde nos gusta estar y a mí me gusta estar mucho más flaquita de aquí, unas 10 libras menos que tengo que bajar", reconoció.

He estado que vuelvo al gimnasio a hacer ejercicio y otra vez me atraso, o el fin de semana se me va la mano con los gusticos y como o tomo un poquito de más", aclaró.

