¿Mensaje a los 'haters'? Bárbara de Regil asegura que no le da importancia a los chismes

Ciudad de México.- Luego de las polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas, Bárbara de Regil mostró que se encuentra tranquila porque no da cabida al sentimiento del odio y realmente no le presta importancia a las especulaciones que surgen sobre su persona.

La actriz se sumó a la tendencia y grabó un video de TikTok en el que responde de forma negativa a varias preguntas, en las cuales aseguró que no le gusta decir mentiras, que no le importan los chismes y que no siente odio por ninguna persona.

Asimismo, la protagonista de Rosario Tijeras dejó en claro no le gustaría dejar de ser actriz y reiteró que no le agrada la comida frita.

Simplemente no", agregó Bárbara a la descripción del video.

Por supuesto, la publicación de la actriz generó toda clase de reacciones tanto de fieles seguidores como de detractores, quienes no perdieron la oportunidad de externarle su opinión respecto al clip.

Pese a que algunos internautas aprovecharon el clip para compatirle que les había gustado su participación en la serie transmitida por TV Azteca, otros usuarios recordaron las controversias de la actriz con comentarios como:

Se queja del filtro y es su color natural".

'No me importan los chismes' pero desactivo los comentarios".

Por su parte, algunos de los mensajes positivos que recibió Bárbara fueron:

Bárbara, no sé por qué te critican, creo que eres una mujer increíble y me gustaría ser igual de fuerte que tú".

Me gustó tu actuación en Rosario Tijeras".

Fuente: TikTok @barbara_deregil212