Papá de Gael García da detalles muy íntimos de su vida sexual: "Se mueve exquisitamente"

Ciudad de México.- José Ángel García, el padre de Gael García, ha dejado a más de uno con la boca abierta tras dar declaraciones muy detalladas sobre como es su vida sexual junto a su esposa 30 años menor que él, Bella de la Vega, para la revista TV Notas.

José Ángel de 69 años aseguró que él y su esposa de 39 años se divierten mucho en su encierro realizando los videos de TikTok, que el graba, y compartiendo las fotos sensuales, sin importar lo mal o bien que hablen de ellos, pues él disfruta verla realizando todo eso.

La gente dice de todo, pero eso no me afecta ni me pongo celoso de lo que le escriben a Bella; me encanta su cachondería, es divina, se mueve exquisitamente, tiene un cuerpo bellísimo... ¡es perfecta!", declaró García.