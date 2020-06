Pepillo Origel habla del ex que filtró su foto íntima en redes sociales y que causó polémica

View this post on Instagram

Y una vez mau0301s, Pinu0303ateriu0301a Ramiu0301rez se luciou0301: YA HAY PINu0303ATA DE PEPILLO ORIGEL. ud83eudd23 . La pinu0303ata surge despueu0301s de que se hiciera viral una foto del reconocido periodista de espectau0301culos de Meu0301xico. . Les quedou0301 de ud83dudcaf @pinateria_ramirez2 ud83dudc4fud83cudffcud83eudd23 . #AllTheChismeu2b50ufe0f . #juanjoseorigel #pepilloorigel #periodista #espectaculos #periodistadeespectaculos #mexico #pinu0303ata #pinu0303atas #pinu0303ataspersonalizadas #pinu0303ateriaramirez #viu0301vamexico #memesespanu0303ol #memes #meme #viral #canaldelasestrellas #lasestrellas #television #televisanetworks #canalunicable #unicable #televisadigital #televisatelevisionmx #conpermiso #conpermisotv #hoy #programahoy #televisa