"Quítense que llegó Miss Linet": La conductora de 'Ventaneando' estrena 'look'

View this post on Instagram

Quu00edtense que ya llegu00f3 Miss Linet ud83dudc81ud83cudffcu200du2640ufe0fud83eudd13 Asu00ed comenzamos la semana. Con look muy intelectual y mucha actitud. #ladeldia hoy en @ventaneandouno es de @luremoficial y el styling de mi adorada @martiespinooficial