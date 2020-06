"Se sintió muy fuerte": Romina, hija de Niurka, aparece aterrorizada en Instagram tras el sismo

Ciudad de México.- Romina Marcos, quien es hija de la vedette Niurka Marcos, a través de redes sociales mostró su reacción al fuerte sismo de magnitud 7.5 grados que se sintió esta mañana de martes en la Ciudad de México, Puebla y el estado de Oaxaca.

La popular actriz y bailarina apareció aterrorizada en sus historias de Instagram y compartió varios videos en los que revela cómo percibió este movimiento de tierra que le sacó tremendo susto.

No sé ustedes, pero yo donde estoy se sintió muy fuerte... la verdad sí me puse muy nerviosa, creo que es el temblor más fuerte que he sentido en toda mi vida", dijo Romina.