Thalía es 'destrozada' por subir fotos 'hot' y anunciar su soltería: "Ya estás vieja para payasa"

Ciudad de México.- La hermosa y reconocida actriz mexicana, Thalía, causó gran revuelo en redes sociales luego de que compartiera una serie de fotografías en las que aparece más sensual que nunca al mismo tiempo de supuestamente anuncia su soltería.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la talentosa intérprete publicó las ardientes instantáneas en las que se le aprecia mostrando sus mejores atributos y un revelador vestido, sin embargo, lo que impactó a los usuario fue el mensaje que intentó dar sobre estar sin pareja.

Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida. #EstoySoltera", escribió la famosa en la postal.