Tras polémica, Adrián Uribe revela que no cuenta secretos a Omar Chaparro ¡por "chismoso"!

View this post on Instagram

Hace 2 anu0303os paseu0301 la prueba mau0301s difiu0301cil de mi vida. Un anu0303o despueu0301s llegou0301 la mujer que me cambio la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre mau0301s feliz del mundo! ud83dude0dud83dude46u200du2642ufe0fud83eudd30#GraciasDiosud83dude4f #bebeencamino