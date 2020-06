VIDEO: Sherlyn no se enteró del temblor porque estaba dormida: "Me avisó mi mamá"

Ciudad de México.- Este día un sismo de magnitud 7.5 azotó diversos puntos de México, dejando graves daños en edificios y el desalojamiento de lugares enteros, por lo que diferentes ciudades quedaron inmovilizadas.

Sin embargo, esto no pareció afectar a la vida de Sherlyn, quien reveló por medio de un video en su cuenta de Instagram, que no se enteró del temblor y que incluso su madre tuvo que ir a avisarle.

Esto se debió a que la actriz y conductora se encontraba dormida ya que estos últimos días se ha tenido que desvelar por su bebé recién nacido, André, quien llegó al mundo el pasado 30 de mayo.

Mis amores bellos, qué sustito con el temblor ¿verdad? La verdad es que con tanta desvelada si no es porque mi mamá me avisó tampoco me hubiera enterado de nada. André estaba dormido feliz y espero que todos estén bien en sus casas. Wau, como han pasado cosas este 2020, ya no sé qué más falta”, escribió sherlyn.