Ximena Navarrete enfrentaría crisis matrimonial tras perder a su primer hijo

Ciudad de México.- Tal parece que la historia de amor entre la exMiss Universo, Ximena Navarrete, podría estar en riesgo pues una amiga cercana afirmó que su matrimonio con el empresario, Juan Carlos Valladares, se encuentra en una gran crisis derivada de la perdida de su primer hijo.

Supuestamente Ximena y Juan Carlos se encuentran separados, él en su casa de San Luis Potosí y ella con su mamá en Guadalajara, pues el encierro a causa del Covid-19 ha llevado las tensiones al límite.

No la está pasando bien; hace dos semanas tomó la decisión de salirse de su casa en San Luis Potosí, donde vivía con Juan Carlos, y se regresó a casa de su mamá en Guadalajara", dijo la fuente.

La fuente relató que cuando ella perdió a su bebé la noticia le afectó muy duro y por semanas estuvo muy deprimida, lo que los fue alejando poco a poco.

Aseguró que Juan Carlos no lograba comprender los cambios de humor de Ximena, los cuales venía de sus cambios hormonales por el desfase que se sufre, por lo que decidieron irse a Madrid para alejarse de todos.

Por desgracia, sí; marcó su matrimonio, su relación no volvió a ser la misma, estaban muy ilusionados e incluso ella dijo que los dos se enfocarían en apoyarse y fortalecerse para salir adelante, pero no fue así. Ximena trató de ser fuerte, pero tenía cambios en su estado de ánimo, sufrió a nivel emocional y hormonal, y a veces él no entendía lo que ella estaba atravesando, eso los fue alejando como pareja", contó.