Alejandra Guzmán 'estalla' redes con ¿nuevo 'recadito' a Frida Sofía?: "Las palabras se van"

Ciudad de México.- La famosa rockera, Alejandra Guzmán, ha hecho 'estallar' las redes sociales ante la circulación de una frase que aseguran es un nuevo 'recadito' para su única hija, Frida Sofía, de quien ha estado peleada desde hace más de un año.

Como es muy conocido, madre e hija han estado en una interminable 'guerra' desde hace casi dos años, pues Frida la acusa de haberse acostado con su novio, Christian Estrada, lo que la llevo a abortar, ante lo que se suponía 'La Guzmán' ya no iba a dar más declaraciones.

Sin embargo, ante esta frase recibió miles de críticas pues afirman que es una indirecta para su hija, culpándola de sus actuales problemas.

Claro no te importa lo que te dice por que no te importa ella", "Sonrisa falsa", "La sufrida ya no es una niña, no tienes que cargar con esa cruz", "Por eso te odia tu hija", eran algunos de los comentarios.