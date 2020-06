'Alfalfa' de 'Los pequeños traviesos' es arrestado por usar drogas en público: "Infancia arruinada"

View this post on Instagram

El actor #BrandonHall, conocido por su personaje de #Alfalfa en u201cLos pequeu00f1os traviesosu201d; fue arrestado por inhalar productos quu00edmicos en un hotel de Weatherford, Texas, Estados Unidos. La policu00eda llegu00f3 a las instalaciones luego de recibir una llamada por un posible caso de sobredosis por drogas. Bug Hall, quien empezu00f3 su carrera con las pelu00edculas de u201cLos pequeu00f1os traviesosu201d fue detenido por inhalar latas de aire comprimido. Al llegar a la escena estaba repleta de estos productos, los agentes policiales preguntaron al actor de 35 au00f1os si habu00eda estado inhalando dichos quu00edmicos, a lo que u00e9l respondiu00f3 con una afirmaciu00f3n. Al admitir la posesiu00f3n de la sustancia quu00edmica volu00e1til para ser inhalada, el famoso u201cAlfalfau201d fue llevado a una estaciu00f3n de policu00eda sin mostrar resistencia alguna. u201cHuffingu201d (inhalar diversas sustancias con el objetivo de drogarse) es como se describe al delito cometido por Bug Hall. Con tan solo 9 au00f1os, Brandon u201cBugu201d Hall alcanzu00f3 la fama como actor infantil por su rol como Alfalfa en u201cLos pequeu00f1os traviesosu201d en 1994.