Andrea Escalona se compara con Jennifer Lopez y todo Instagram 'explota': "Asco la mugrosa"

View this post on Instagram

Mi chamarra el du00eda de hoy !! Leo u264cufe0f ud83eudd81 y sus lunas ud83cudf12 ud83cudf13 ud83cudf11 apoyando talentos mexicanos @artsociety.mx @pamrosendo chequen sus diseu00f1os son increu00edbles !! siempre leona ud83eudd81ud83dude1c