Andrés Ayong: un alma sencilla dentro de la música

Ciudad de México. Andrés Ayong, es el nombre del cantante que hizo girar la silla de Christian Nodal en el programa La Voz, en donde impresionó al músico con su sentimental presentación y su dulce voz cantando Te fuiste de aquí, de Reik.

En entrevista con TRIBUNA, Andrés compartió sus anécdotas en sus inicios en la música y cómo fue el camino para llegar al escenario de TV Azteca y lograr entrar el Team Nodal.

Al salir de la preparatoria, Andrés comenzó a estudiar comunicación, pero por azares del destino tuvo que dejar la universidad. Después de estos acontecimientos decidió buscar su gran pasión en la vida y gracias a buenos amigos, comenzó su proyecto musical.

En 2018 mandé una audición en video para estar en La Voz, gracias a que un amigo que ya estuvo ahí me dijo que lo hiciera, en ese momento no recibí una respuesta pero no me desanimé y continué preparándome", dijo Andrés.