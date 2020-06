Britney Spears 'estalla' por interrupción de su novio al dar mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+

View this post on Instagram

Happy Pride Month ud83cudf08ud83cudf08ud83cudf08ud83cudf08 !!!! I love my LGBTQ+ fans so much u2026. you all bring me so much joy and I am proud to support you u2764ufe0fud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9c !!!! PS @samasghari u2026u2026 ud83eudd2bud83eudd2bud83dude44ud83dude02ud83dude1cud83dudc8b !!!!