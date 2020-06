Conductor revela quiénes podrían interpretar a Karla Luna y Panini en serie de 'Las Lavanderas'

Ciudad de México.- La especulación sobre la posibilidad de que se produzca una serie inspirada en el escándalo de 'Las Lavanderas' ha trascendido a tal grado que ya comienzan a surgir nombres de famosos que podrían interpretar a Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza.

En el programa de Multimedios ¡Qué Escándala!, el conductor y periodista Miguel Díaz abordó el rumor sobre que una cadena televisiva podría estar preparando la historia basada en la controversial 'traición', un tema que por años ha mantenido a sus protagonistas en el centro de la polémica.

Luego de que Díaz comentó que el proyecto ya "se cocina", en el foro se escucharon comentarios de otros conductores que insinuaron que podría ser Telemundo la televisora encargada de llevar el escandaloso caso a la pantalla chica.

Acto seguido, el presentador señaló que ya se está empezando buscar "quiénes podrían encajar en los perfiles de cada una de las Lavanderas".

Según el conductor, la actriz Altair Jarabo podría dar vida a Karla Panini. Jarabo ha consolidado una carrera en los melodramas, principalmente en Televisa.

Por su parte, señaló que para interpretar a la fallecida comediante Karla Luna suena el nombre de Alejandra Espinoza, exreina de belleza, modelo y actual conductora de Univision.

Finalmente, Díaz compartió que Arturo Carmona estaría pensado para encarnar a Américo Garza, y que la serie incluiría también ficción, sobre todo en el nombre de los personajes.

Miguel Díaz fue más allá y contactó a Carmona para cuestionarlo sobre si se le ha propuesto participar en una serie sobre 'Las Lavanderas', a lo cual el galán respondió negativamente.

Fíjate que ahorita solamente he escuchado rumores a través de los medios de comunicación y de los fans, y de la gente que me ha hecho saber que hay un rumor de que me quieren invitar. A mí no me ha llegado ninguna invitación", aclaró Arturo.