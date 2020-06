Covid-19 se lleva un grande de la música; fallece integrante de famosa banda: "Voy a extrañarte"

Ciudad de México.- A los 30 años de edad el integrante de La Séptima Banda, Armando Cardona, ha fallecido en Sinaloa a causa del Covid-19, sin duda otra gran perdida para la industria de la música que ya se ha despedido de estrellas como Yoshio.

Según informes de Bandamax, el músico de la famosa agrupación estuvo internado por varios días en un hospital de Guamúchil, Sinaloa al haber presentado graves complicaciones durante su lucha con el coronavirus.

Tras la muerte de Cardona varios de sus compañeros de La Séptima Banda se han pronunciado en sus cuentas de Instagram para expresar el profundo pesar de haber perdido a su amigo y su gran talento.

Q.D.E.P mi gordo, te voy a extrañar mucho", "D.E.P. @armandoseptima no se ni que escribir pero estamos muy tristes por tu partida loco. #tachiquitotu #yyyyyy #soyoniiiiii", fueron un par de los mensajes que le envío la banda.

Cabe mencionar que no solo los miembros de su grupo han expresado su pesar por la muerte de Armando, y el vocalista de Los Recoditos, Samuel Sarmiento, ha dedicado un extenso texto en su red social.

La verdad aún no lo creo, qué mala noticia, Compa Armandito le mando un fuerte abrazo hasta el cielo, mis más sinceras condolencias para toda su familia y mis compas de @laseptimabanda .. estamos viviendo tiempos muy muy difíciles", expresó Sarmiento.

Es una tristeza lo que estamos viviendo hoy en día, tantas personas tantos amigos que se han ido por este mal que acecha al mundo entero ... no cabe duda que la vida nos da un ejemplo que somos tan vulnerables que pareciera que no somos nada ... Dios bendiga tu camino y a nosotros no nos olvide. Hasta pronto Compa armandito, Dios lo tenga en su Santa gloria", escribió Samuel.