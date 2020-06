Curvy, conductora de 'VLA', luce sus "jamones" en apretado vestido y derrite a todo Instagram

View this post on Instagram

ud83dudca3 Curvas y mau0301s curvas?u2019 Compra mi curvyfaja en www.curvyzelma.com La que traigo aquiu0301 se llama u201cLa Reinau201d y ustedes entenderau0301n porqueu0301 ud83dudc51 siu0301guenos en IG @curvyfajas es para todo tipo de cuerpo nos amoldan divino manas. #vivanlascurvas #curvyzelma #curvylovers #curvyfajas #curvyaddicts #curves #faja #corset #love #beauty #sexy #curvyemprendedora #beautybeyondsize