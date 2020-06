Dulce reacciona a la verdadera razón por la que José José la ayudó en su carrera

Ciudad de México.- Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida artísticamente como Dulce, compartió su impresión luego de que Anel Noreña le revelara la razón por la que José José la ayudó en su carrera musical.

Durante una entrevista con Ventaneando, la cantante mexicana confesó que nunca se imaginó que Gonzalo Vega, su entonces pareja, fuera el vínculo que la llevó hacia 'El Príncipe de la Canción'.

La primera sorprendida fui yo, qué bárbaro, me quedé helada. La versión mía era que yo estaba cantando y se me acerca José José. Tal vez Gonzalo nunca quiso que yo me enterara", señaló la artista.