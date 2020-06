Eiza González es captada 'comiéndose' a besos a Timothée Chalamet en playas mexicanas

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Eiza González nuevamente se ha convertido en la sensación en redes sociales, pues el medio TMZ la captó en playas mexicanas muy romántica y comiéndose a besos con el guapo y reconocido actor franco-estadounidense, Timothée Chalamet.

González de 30 años, en un diminuto bikini blanco fue capturada en imágenes muy acaramelada y apasionada con el galán de Hollywood de 24 años, mientras disfrutaban del sol y la piscina de un hotel en Cabo San Lucas, antes de adentrarse en una yate en el mar.

Según el medio antes mencionado ambos actores no solo estuvieron beso y beso en cada oportunidad, sino que Chalamet tocó la guitarra y cantó para Eiza con la puesta del sol, una escena muy romántica.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Cabe mencionar que esto se ha convertido en algo muy impresionante dado que el actor de Call Me By Your Name, además de ser la estrella del momento en EU, hace solo un par de meses se le vio en la misma situación con la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp.

Aunque también sucedió lo mismo con González, que confirmó su noviazgo con el australiano, Luke Bracey, beso a beso dentro del mar y después en una cita en un restaurante de Los Ángeles, tal parece que ambas relaciones no funcionaron y ahora buscan encontrar el amor en el otro.

Fuente: Quien